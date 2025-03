Hanno preso il via gli interventi per la manutenzione delle fognature e sistemazione delle perdite d’acqua

“”Come preannunciato nelle scorse settimane – dichiara il Sindaco Milco Dalacchi -, sono ufficialmente iniziati i lavori per la sistemazione delle perdite d’acqua e delle fognature a Naro.

L’intervento è stato avviato e, man mano che i primi lavori verranno completati, si procederà con i successivi, così da risolvere progressivamente tutte le criticità presenti nel nostro territorio. Ringraziamo tutti per la collaborazione e la pazienza, consapevoli dell’importanza””.

Giovanni Blanda