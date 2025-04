I carabinieri di Mazara del Vallo hanno arrestato un 49enne sorpreso a detenere e spacciare crack e hashish nonostante fosse agli arresti domiciliari. I carabinieri hanno notato il via vai sospetto di persone dall’appartamento dell’uomo, decidendo di approfondire il controllo.

I militari hanno quindi scoperto 10 grammi di crack e 25 grammi di hashish, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, due cellulari e 3500 euro in contanti. Tratto in arresto, l’uomo è stato condotto nel carcere di Trapani.