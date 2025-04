Rivolge complimenti fin troppo espliciti e non graditi ad una cinquantacinquenne alla fermata del bus, il figlio interviene e finisce a cazzotti. È accaduto in pieno giorno al piazzale Rosselli, nel centro di Agrigento. A scontrarsi un sessantenne, autore degli apprezzamenti, e il figlio trentenne della signora. Ad avere la peggio è stato il primo, finito in ospedale con lievi traumi alla faccia.

Secondo quanto ricostruito, il sessantenne avrebbe avanzato coloriti complimenti alla donna che si trovava seduta insieme al figlio in attesa dell’arrivo dell’autobus. Una circostanza che il trentenne non ha gradito fin quando dalle parole si è passati ai fatti con una vera e propria scazzottata davanti gli occhi increduli di tanti passanti. All’arrivo delle forze dell’ordine la situazione però era già ritornata alla calma.