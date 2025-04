Tutto pronto per la settimana Santa ad Agrigento con il programma delle celebrazioni che è stato reso noto. Ecco nel dettaglio.

In cammino verso la Settimana Santa: domenica 6 aprile alle ore 19 raduno e incontro delle Consorelle e dei confrati dell’arcidiocesi Ss Crocifisso. Alle ore 20 la celebrazione eucaristica e il rinovo del giuramento e la vestizione degli aspiranti. Lunedì 7, martedì’ 8 e mercoledì 9 sono in programma gli esercizi spirituali alla Cattedrale (cappelle Ss Crocifisso) e alle ore 19 la preghiera comunitaria e meditazione. Venerdì 11 aprile è in programma la via Crucis cittadina con inizio alle ore 18 da Porta di Ponte fio alla chiesa di San Domenico. Domenica 13 aprile è la domenica delle palme con la celebrazione della passione del Signore alle ore 10:30 raduno presso la chiesa Badiola con la benedizione delle palme e la processione in Cattedrale. Alle ore 12 il rinnovo del giuramento e la vestizione degli aspiranti. Martedì 15 aprile alle ore 19 la Liturgia Penitenziale in Cattedrale e al santuario dell’Addolorata la preghiera. Mercoledì 16 aprile alle ore 18 la messa crismale in Cattedrale. Giovedì 17 aprile alle ore 19 la celebrazione eucaristica “In Coena Domini” a conclusioni le arciconfraternite vanno al Santuario dell’Addolorata e alle ore 21 la visita e preghiera dell’Arcivescovo e fino alle 23 la veglia di preghiera in Cattedrale. Venerdì 18 aprile alle ore 9 l’inizio della processione con Gesù Appassionato e il tradizionale tragitto e incontro dei simulacri. Alle ore 14 la Crocifissione e a seguire le preghiere al calvario, la celebrazione delle messa dell’Arcivescovo alle ore 18 e alle 19:30 la processione con il Cristo morto e il simulacro della mMadonna addolorata (tradizionale tragitto). Poi seguirà il messaggio dell’Arcivescovo e i simulacri rientreranno nelle rispettive chiese. Sabato 19 aprile alle 17:30 la preghiera con Maria nella Cattedrale, a seguire la meditazione in attesa della resurrezione e alle 23 la veglia di preghiera in cattedrale con l’Arcivescovo. Domenica 20 aprile alle 8.30 la celebrazione eucaristica e alle 12 e alle 20 in cattedrale la messa.