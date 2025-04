La Polizia di Stato di Agrigento ha tratto in arresto un ragazzo di Palma di Montechiaro, di 24 anni, in esecuzione di un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione che lo condanna a 4 anni, 1 mese e 20 giorni di reclusione e al pagamento di 23.000 euro.

La condanna arriva al termine dei tre gradi di giudizio che lo vedono responsabile di reati inerenti lo spaccio di stupefacenti, per condotte realizzate nell’aprile del 2020.

Nel corso dell’indagine, svolta dal Commissariato P.S. di Palma di Montechiaro, erano stati sequestrati 300 grammi di cocaina e circa 30.000,00 euro in contanti.