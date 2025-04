Un 66enne è stato arrestato dai carabinieri di Trapani con l’accusa di spacciare droga nonostante fosse agli arresti domiciliari. I militari dell’Arma, con il supporto del Nucleo cinofili di Palermo, hanno eseguito la perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo dove era stato notato un continuo via vai di persone. Grazie all’intervento del cane Ron, i carabinieri hanno trovato 12 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento. Tratto in arresto, l’uomo è stato condotto nel carcere di Trapani.