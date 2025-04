Si è riunita l’Assemblea dei Soci di Oltre Vigata. È stata constatata l’irrevocabilità delle dimissioni dello storico Presidente Danilo Verruso che sono quindi state accettate. I Soci hanno peraltro voluto ringraziare il Presidente per l’instancabile attività di proposizione e di stimolo esercitata nei quindici anni del suo mandato.

È stata poi presa in esame l’organizzazione delle manifestazioni per il Centenario della nascita di Andrea Camilleri per le quali l’Associazione era già impegnata in una proficua interlocuzione con l’amministrazione comunale e con le altre Associazioni del territorio e per cui aveva già presentato apposito programma ampio e dettagliato in attesa del finanziamento che avrebbe dovuto richiedere l’Amministrazione comunale come concordato nelle riunioni svolte.

Si apprende da notizie di stampa invece che non solo le riunioni non hanno avuto e non avranno il seguito previsto, ma che l’intera organizzazione delle manifestazioni è stata affidata ad una associazione di nuova fondazione che non ha mai operato sul territorio.

Si viene inoltre a conoscenza dell’esistenza di un altro programma già concordato in altre sedi dal quale Oltre Vigata, da sempre impegnata nella diffusione delle opere Camilleriane con una moltitudine di entusiasmanti e partecipatissime manifestazioni l’ultima delle quali, a costo zero, appena due settimane fa, viene completamente esclusa unitamente alle altre Associazioni.

L’Assemblea ha preso pertanto atto delle mutate circostanze interrompendo la progettazione dei propri eventi, ma ricorda che è l’unica Associazione inserita con il proprio progetto nel programma nazionale di manifestazioni per il Centenario organizzate dal Fondo Andrea Camilleri presentato recentemente a Roma al quale continua a fare riferimento.