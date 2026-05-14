E’ stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta un operaio di Licata che questo pomeriggio è caduto da un’impalcatura mentre stava tinteggiando una ringhiera della propria casa di campagna. L’uomo ha riportato diverse fratture, ma non versa in condizioni di pericolo. Sul posto lanciato l’allarme i sanitari del 118 che hanno stabilizzato l’uomo in attesa dell’elisoccorso e i poliziotti del locale commissariato che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente domestico. Il fatto si è verificato a Piano Bugiades.
Licata, cade da impalcatura mentre tinteggia una ringhiera: ferito un 50enne
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