L’ingegnere agrigentino Giuseppe Lo Iacono, 26 anni, è stato nominato nuovo coordinatore di Forza Italia Giovani ad Agrigento. Lo Iacono, laureato al Politecnico di Torino e poi rientrato in Sicilia, lavora all’Italferr, società del Gruppo FS.

Il neo coordinatore, già membro della Commissione nazionale infrastrutture e trasporti di Forza Italia Giovani, afferma: “Accolgo tale nomina con profonda emozione e grande senso di responsabilità. Ringrazio l’onorevole Riccardo Gallo per il suo fondamentale sostegno al movimento, nonché il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, Calogero Contino, per la fiducia. Il lavoro sarà senz’altro orientato ai prossimi appuntamenti elettorali, che ci vedranno, ne sono certo, protagonisti attivi e consapevoli. Insieme, con passione e determinazione, continueremo a far sentire la nostra voce: moderati e liberali, sempre dalla parte dei giovani, sempre dalla parte di Agrigento.”