Nel mondo delle scommesse, ci sono tanti stili di gioco diversi almeno tanti quanti sono i giochi che esistono. Forse ancora non lo sapevi, ma non c’è soltanto una tipologia di attività ludica, anzi, ne esistono di tante ed è importante capire quale tipo di scommettitore sei.

Perché è importante comprenderlo? La risposta è semplice: se riesci a individuare qual è il tuo stile di gioco, riuscirai anche a determinare quali sono i giochi per te più gratificanti e, dunque, giocare in modo da divertirti veramente e senza avere la sensazione di perdere tempo in un’attività noiosa o ripetitiva.

Iniziamo e vediamo alcune delle categorie in cui possono essere suddivisi gli scommettitori.

L’amante delle slot machine

La prima categoria è associata a uno dei giochi di casinò online più apprezzati in Italia: le slot machine.

Se sei una persona a cui piacciono le slot machine (o pensi che possano piacerti), allora rientri nello stile di gioco “ripeti e vinci”; questo non significa che più ripeti un’azione e più hai probabilità di vincere, ma che ami ripetere una determinata azione anche più volte prima di vedere un esito vincente.

Le persone che amano questo stile di gioco hanno tendenzialmente una personalità calma e tranquilla, una ripetitività prevedibile, unita a un lato che ama le sorprese. Nel caso delle slot, la sorpresa è data dalla vincita, che incrementa il conto di gioco e offre una gratificazione variabile, legata all’ammontare della vincita stessa.

Vedere sui rulli delle slot machine una combinazione vincente è sicuramente un’emozione unica da provare e può valere l’attesa, in particolare se sei un giocatore che apprezza questo tipo di attività. Anche veder apparire una nuova combinazione mai uscita prima può offrire un alto livello di piacere, rappresentando l’elemento di sorpresa tanto atteso. Le slot machines gratis rappresentano il modo ideale per esplorare le varie modalità di vincita e tutte le combinazioni che si possono generare, senza dover rischiare nemmeno un centesimo del proprio patrimonio, dato che consentono di provare il gioco senza dover depositare fondi reali.

I giochi arcade

I giochi arcade sono una categoria di recente introduzione nel mondo dei casinò online, ma che esiste dagli anni ‘80 del Novecento. Alcuni dei giochi arcade più famosi hanno fatto la storia dei videogiochi e hanno influenzato intere generazioni di programmatori e sviluppatori. Questa influenza si è estesa, con il tempo, a tutte le sfere delle attività ludiche e ha raggiunto anche i giochi di casinò.

Se ti piacciono gli arcade, allora rientri nella categoria dei giocatori “concentrati e clicca”, intesi come quegli utenti che preferiscono mantenere un livello alto di concentrazione e trovare il tempismo giusto per riuscire a vincere. È più facile illustrare questa categoria se la confrontiamo con le slot.

Nelle slot machine, infatti, non è richiesto all’utente il mantenimento di una concentrazione particolarmente elevata. Quello che deve fare è semplicemente premere il pulsante “Spin” per far girare i rulli e guardare se la combinazione che esce è quella vincente. È uno stile di gioco adatto a persone che cercano di rilassarsi senza avere troppi pensieri.

Al contrario, i giochi arcade necessitano di concentrazione, per essere pronti a cliccare nel momento giusto, esattamente come in Pacman dove occorre guidare il personaggio in un labirinto e trovare il percorso giusto. Tendenzialmente, i giochi arcade sono più difficili ed è per questo che rispondono bene alle esigenze di un pubblico che necessita di più stimoli per provare una gratificazione, in modo simile a quanto avviene nel mondo delle scommesse sportive e dello sport in generale.

Anche la strategia è leggermente più complessa rispetto a quanto avviene per slot, dove invece basta semplicemente gestire il proprio conto di gioco, per non sprecarlo tutto in una sola giocata.

I giochi di carte tipici dei casinò

Il blackjack, il poker, il baccarat, ma anche il ramino o la scala 40, sono tutti giochi particolarmente adatti agli amanti della strategia.

I giocatori che apprezzano questi giochi, rientrano nella categoria degli “strateghi pazienti”. In questi giochi occorre attendere il proprio turno prima di giocare, saper prevedere le mosse degli altri giocatori e trovare il modo per riuscire a guadagnare un vantaggio, o perlomeno ridurre il grado di rischio e incertezza che è sempre presente in qualsiasi gioco di carte.

I giochi come il blackjack, ad esempio, sono basati sulla combinazione di vari fattori, come il calcolo delle probabilità, la gestione del conto di gioco e la conoscenza delle regole, e sono adatti a chi non teme di dover mettere sforzo e impegno prima di padroneggiare un gioco.