La due giorni che porta il titolo “Ruolo della formazione avanzata per una migliore gestione del trauma di interesse chirurgico. La formazione avanzata dell’operatore sanitario: dall’oss al medico nell’approccio al trauma di interesse chirurgico alla base di un corretto approccio all’evento trauma”, si terrà al Cefpas, sito in via Giuseppe Mulè a Caltanissetta, diretto da Roberto Sanfilippo.

Presidente è Giovanni Di Lorenzo, dirigente medico di Chirurgia generale e direttore Unità operative dipartimentale (Uod) a valenza aziendale “Coordinamento sale operatorie” del presidio ospedaliero S. Elia-Asp2 Caltanissetta che, per l’evento, ha inviato le eccellenze italiane in tema di trauma.

Presidente onorario è, invece, il direttore dell’Unità operativa complessa (Uoc) Chirurgia generale del presidio ospedaliero S. Elia-Asp2 Caltanissetta che dirigerà il corso di Laparoscopia al Cemedis.

“Avremo concentrati nella due giorni i maggiori esponenti della chirurgia italiana e di tutti gli operatori che ruotano attorno all’evento trauma. Formazione e informazione sono un mantra per tutti noi”, spiega Giovanni Di Lorenzo.

Il quarto congresso nazionale sul trauma si propone come un momento di incontro e confronto tra professionisti sanitari provenienti da tutto il Paese, con l’obiettivo di promuovere la crescita professionale e l’innovazione nell’approccio al trauma di interesse chirurgico. Il tema scelto per questa edizione si concentra sulla formazione avanzata e specifica di tutte le figure coinvolte: dall’operatore socio sanitario (oss) al medico specialista. Ogni professionista, infatti, gioca un ruolo essenziale nella catena assistenziale del trauma, e solo un coordinamento efficace e una preparazione adeguata possono garantire la gestione integrata del paziente traumatizzato.

Attraverso sessioni plenarie, workshop interattivi, simulazioni avanzate e la condivisione di best practice, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire le competenze richieste nelle diverse fasi di gestione del trauma: dal primo intervento sul campo al trattamento chirurgico definitivo.

Il congresso, indirizzato a chirurghi, anestesisti, infermieri, biologi, psicologi, fisioterapisti e oss.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.obiettivotrauma.it oppure www.quotidianobenessere.it