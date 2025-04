Un diverbio nato da una parola fuori posto, o forse da un risentimento latente, ha acceso gli animi in un ristorante/pizzeria di Porto Empedocle, trasformandosi in una scena inaspettata per gli altri avventori. A contendersi la scena, una donna di 45 anni residente a Porto Empedocle e una sessantenne proveniente da Agrigento, secondo quanto riferisce La Sicilia.

La ricostruzione dei fatti indica che la quarantacinquenne avrebbe attaccato la donna più anziana con schiaffi e tirate di capelli. Solo la prontezza dei proprietari del ristorante e di alcuni clienti ha impedito conseguenze più gravi. La sessantenne ha avuto la peggio, riportando traumi in varie parti del corpo che hanno reso necessario il suo trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. Sul posto sono giunti anche gli agenti delle Volanti per fare luce sull’episodio.