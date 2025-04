Avrebbe creato un allaccio abusivo direttamente alla rete elettrica per alimentare la sua azienda di prodotti alimentari all’ingrosso. Un commerciante empedoclino di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per furto aggravato. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari.

I militari dell’Arma, impegnati in controlli specifici per verificare eventuali furti di energia, hanno ispezionato la ditta dell’empedoclino trovando l’allaccio abusivo. Secondo la stima dei verificatori il commerciante avrebbe prelevato “a sbafo” circa 50 mila euro di energia elettrica. Per questo motivo sono scattate le manette nei suoi confronti.