Edimburgo – Quando il calcio smette di essere solo competizione e torna ad essere un ponte tra culture, solidarietà e passione, nascono eventi come il Trofeo “Hearts without Borders”, andato in scena il 26 aprile 2025 nel cuore della Scozia. Nello storico Fergusson Park, sotto il cielo frizzante della capitale, si è disputata una partita di beneficenza tra la Rappresentativa Italian Friends e le leggende dell’Heart of Midlothian, una delle squadre più antiche della Scozia, fondata nel 1874.

A rendere ancora più speciale l’evento è stata la presenza di Pasquale Bruno, ex difensore campione e simbolo del Torino, che ha militato anche negli Hearts negli anni ’90. Invitato come ospite d’onore e testimonial, Bruno ha incarnato perfettamente lo spirito della giornata: “Quando Fabio mi ha parlato di questo progetto e ha pronunciato il nome Edimburgo, non ho esitato un attimo – ha dichiarato – Ho vissuto qui due anni indimenticabili e sono felice di essere tornato per un’iniziativa così nobile”.

Il progetto, promosso da Fabio Di Pasquali (presidente della RIF) con il supporto di Totò La Marca (ASD Quelli del Venerdì – Ravanusa) e dello storico ex giocatore e dirigente degli Hearts Scott Wilson, è il frutto di sei mesi di lavoro e collaborazione tra realtà italiane e scozzesi, unite dal desiderio di fare del bene attraverso lo sport.

La partita, seppur segnata da un netto predominio tecnico degli scozzesi (che non hanno però raggiunto la doppia cifra nel punteggio), ha visto in campo la grinta e l’entusiasmo degli atleti italiani provenienti da Sicilia, Piemonte, Lombardia e persino dal Portogallo. Tra i migliori in campo per la RIF spiccano Josè Pereira e Alessandro Greco, encomiabili per spirito e determinazione.

A dirigere l’incontro, una terna arbitrale d’eccezione della Premiership scozzese, guidata da Calum Murray. In campo per gli Hearts, nomi storici come David Templeton, Colin Cameron e Jamie Mackenzie, che non hanno fatto sconti, ma hanno mostrato grande fair play.

Oltre l’aspetto sportivo, però, l’obiettivo principale dell’iniziativa era raccogliere fondi a favore dell’associazione Carrobiolo di Monza, grazie a un’asta benefica che ha messo in palio la maglia autografata dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez.

I protagonisti dell’evento hanno voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa. Scott Wilson, visibilmente emozionato, ha parlato di “un evento unico e irripetibile”, mentre Colin Frame (GM Stellar Omada) ha ricordato con entusiasmo il suo contributo all’organizzazione. Totò La Marca (QDV’s – Ravanusa): ha sottolineato che è “Sempre onorato di portare in giro per l’Europa il nome della Sicilia, di Agrigento della mia Ravanusa”. Umberto Floriani, team manager della RIF, ha definito il weekend “indimenticabile”, e il capitano Josè Pereira ha evidenziato l’emozione di aver incontrato “campioni veri, dentro e fuori dal campo”. Pasquale Bruno: con le sue parole ha elogiato l’iniziativa “Grazie a Dio, esistono ancora persone di buon cuore e che per il puro piacere del divertimento tra amici, mettono a disposizione le loro energie e parte del loro tempo, per eventi di questo tipo”.

Ma forse le parole che meglio sintetizzano il senso dell’intera esperienza sono quelle di Fabio Di Pasquali: “Ogni sogno parte da lontano. Siamo tornati dove il calcio moderno ha avuto origine, e abbiamo scritto una piccola pagina di storia, unendo attraverso il pallone persone e culture diverse, per una causa che va oltre il campo”.

(nella foto da sx Nando Romano, Mario Borgese, Pasquale Bruno e Totò La Marca)