La Festa della Mamma è una tradizione antica, molto più di quanto si pensi. Già nell’antica Grecia, e poi in epoca Romana, questa ricorrenza era molto sentita e le mamme venivano festeggiate durante le numerose feste dedicate alle divinità femminili e alla fertilità. Una Festa, nata per onorare la figura materna e il grande dono della maternità, oltre che il ruolo delle mamme nella società. La Festa della Mamma, dunque, come molte altre tradizioni che fanno ormai parte della nostra cultura, nasce oltreoceano. In Italia sbarca il 24 Dicembre 1933, durante il periodo fascista, dove viene celebrata la “Giornata della madre e del fanciullo”. Inizialmente si diffondono due feste della Mamma: una religiosa, organizzata dal parroco di una frazione di Assisi in onore della maternità cristiana; l’altra commerciale, promossa dai fiorai liguri. Le ricorrenze erano celebrate entrambe a Maggio, mese dedicato sia alla Madonna che ai fiori. Dal 1959 la Festa è stata celebrata l’8 Maggio, dal 2001 si è deciso di scegliere, invece, una data mobile: da allora si festeggia nella seconda Domenica di Maggio. Per l’occasione della Festa, nel porgere un augurio Speciale a tutte le mamme, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina) ha promosso la realizzazione di un video, dove è possibile ascoltare la poesia “Scriverò una canzone per te, mamma”, di cui ha composto il testo. L’opera è stata declamata dalla splendida voce di Fiorella Barnabei di Roseto degli Abruzzi (Teramo), la musica è del M° Giuseppe Faranda. Il poeta brolese ha il piacere di condividere il video con tutti Voi.