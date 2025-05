Spettacolare ed ennesimo successo per l’atleta Scibetta Liliana alla gara podistica Jazz Run disputata a Vittoria, gara inserita nel calendario nazionale Bronce FIDAL e valevole per il Grand Prix Sicilia di corsa su strada 2025 per i km 10.

Liliana Scibetta tesserata per i colori sociali della Pro Sport Ravanusa ha concluso la prova su un percorso difficile ed insidioso in 44’47’’ avendo la meglio su una eccezionale e mai doma Marinella Barbagallo che ha concluso la prova in 45’17 della società Archimede Siracusa, al terzo posto Di Giorgio Vincenza con il tempo di 45’54’’.

Gara spettacolare sui 4 giri del percorso dove Marinella Balbagallo si portava subito in testa tagliando il primo giro a 4’ da Scibetta e 30’ da Di Giorgio, stesso copione al secondo passaggio con Barbagallo che portava il distacco da Scibetta a 7’, la svolta della gara tra il sesto e settimo km dove Liliana Scibetta imponeva un ritmo invernale in prossimità della lunga salita e passava ad un giro dal termine in vantaggio di 4’, progressione continuata fino all’arrivo dove come detto Liliana Scibetta chiudeva in 44’’57 contro i 45’17’’ di Marinella Barbagallo.

Ora l’attenzione andrà alle prossime gare su strada estive con appuntamento già da domenica prossima a Montallegro a Grand Prix provinciale.