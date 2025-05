Momenti di tensione, nella notte tra sabato e domenica, nell’area dell’ex eliporto di San Leone. Un ventenne residente in un piccolo paese della provincia è rimasto ferito dopo essere stato aggredito da un gruppetto di giovani in seguito ad una discussione nata per motivi ancora non del tutto chiari. Il giovane sarebbe stato preso a pugni e schiaffi ritrovandosi poi per terra.

Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha medicato il ragazzo. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Gli aggressori si sono allontanati dal luogo facendo perdere le tracce. Al via le indagini dei poliziotti delle Volanti per risalire all’identità dei coinvolti.