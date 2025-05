“Presso il presidio ospedaliero ‘Barone Lombardo’ di Canicattì non si è registrata alcuna interruzione degli interventi in anestesia generale”. È quanto afferma il direttore del Dipartimento di emergenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Gerlando Fiorica, a commento di alcune notizie in tal senso circolate a mezzo stampa e ad integrazione di quanto già comunicato dal direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci, sulla risoluzione dell’inconveniente. “Al temporaneo malfunzionamento dell’aspirazione dei gas medicali presso il blocco operatorio, che ha reso impossibile la somministrazione degli anestetici per via inalatoria, si è infatti sopperito con la metodica endovenosa, il che ha permesso la continuità degli interventi in anestesia generale. Peraltro – conclude il dottor Fiorica – come già annunciato dal direttore Capodieci, è anche in corso un intervento tecnico per la rapida risoluzione dell’inconveniente nell’aspirazione dei gas presso il blocco operatorio”.