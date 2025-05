È con grande entusiasmo che annunciamo la Fiera dell’Arredamento, che si terrà dal 23 al 25 maggio presso il centro commerciale Città dei Templi. Questo evento rappresenterà un’importante opportunità per il settore dell’arredamento e del design, nonché un momento di confronto e networking per gli imprenditori e i professionisti del settore.

La fiera non sarà solo un luogo di esposizione, ma un’occasione unica per creare sinergie tra moda e design, valorizzando l’imprenditoria locale e stimolando l’innovazione. Vogliamo offrire uno spazio dove le idee possono prosperare e dove le aziende potranno entrare in contatto con nuovi potenziali clienti.

Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento alla Sig.ra Cettina Frangiamore per il suo supporto gratuito ai nostri espositori, che contribuiranno al successo di questo evento:

– Mobili Gulino

– Ceramiche Vaccaro

– Musarredi

– Palermo Arredi

– Bimby (Castronovo Piera)

– Vella Parquet

– Solar Energy Group

– Glamour Home

– Sofa’ Italia Design (Di Maira)

– Domus Ceramiche

– Climaexpert

– Raneri Home

– Casa Mia

– Ikea

– Poltrone e Divani

– Vilù Gioielli,

Per rendere l’evento ancora più speciale, tutti i Ristoratori della food court del centro commerciale e il Conad offriranno un aperitivo al prezzo speciale di 7€, mentre ogni giorno ci saranno attività di intrattenimento con i DJ Marco Cialauro, Giovanni Volpe e balliamo di Gruppo, il sassofonista Federico sax Orefice, si esibirà il cantante Enrico Oliva, e la fiera si concluderà con la speciale presenza di Jacopo Sol direttamente da “Amici”, sarà disponibile per incontrare i suoi fan durante la fiera.

ci faremo accompagnare da un mini live.