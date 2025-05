Un 23enne incensurato è stato arrestato in flagranza dalla polizia di Stato a Messina per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nell’abitazione del giovane i poliziotti delle volanti hanno trovato circa 61 grammi di marijuana, 84 grammi di hashish, 6 grammi di ketamina, 11 grammi di anfetamina, nonché materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, così come gli oltre 4mila euro trovati e ritenuti provento dell’attività di spaccio. Dopo la convalida dell’arresto per il giovane è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con l’ulteriore prescrizione dell’obbligo di permanenza a casa dalle 21 alle 7.