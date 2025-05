Ieri sera il Consiglio comunale di Naro ha affrontato, per la prima

volta dal suo insediamento, grazie all’iniziativa dei consiglieri di

opposizione Barberi, Destro, Gallo e Valvo, importanti argomenti

per la Comunità di Naro.

Su proposta dei consiglieri di opposizione il Consiglio comunale ha

discusso la questione del rinnovo del servizio di raccolta dei rifiuti

e della riduzione della Tassa sui rifiuti, il mancato funzionamento

della Guardia medica, il sistema dell’affidamento degli appalti da

parte dell’Amministrazione e la mancata definizione del

documento contabile per fare uscire il comune di Naro dal

dissesto finanziario.

I lavori consiliari si sono svolti in assenza del Sindaco Dalacchi, che

è stato aspramente criticato dai consiglieri di opposizione per la

sua mancata partecipazione al consiglio comunale in presenza di

rilevanti tematiche che attengono al vivere quotidiano dei cittadini

naresi. D’altra canto, non vi è stata da parte dei consiglieri presenti

v1

appartenenti ormai alla ex maggioranza una sola voce che si è

alzata a difesa del primo cittadino che appare, a quasi un anno

dalle elezioni amministrative, sempre più solo ed isolato

politicamente, e distante dai problemi reali dei cittadini.

Il consiglio comunale ha approvato tre mozioni, di cui due su

iniziativa dell’opposizione, finalizzate a ridurre la Tassa sui rifiuti ed

a rendere le procedure degli affidamenti degli appalti in maniera

più trasparente, all’insegna dei principi di concorsualità e di

rotazione degli incarichi, e nel rispetto della normativa regionale

di settore. La terza mozione, su iniziativa congiunta di tutti i

consiglieri presenti, è stata rivolta agli Uffici del distretto sanitario

di Canicattì per superare ogni ostacolo per rendere operativo il

presidio di Guardia medica di Naro.

Inoltre, nel corso della seduta è stato evidenziato che sul

documento contabile redatto dall’Amministrazione Dalacchi per

superare il dissesto finanziario il collegio dei revisori dei conti ha

espresso parere non favorevole alla sua approvazione. Un totale

fallimento da parte del Sindaco Dalacchi e della sua

Amministrazione, hanno sottolineato i consiglieri di opposizione,

che dimostra l’incapacità e l’inadeguatezza degli amministratori ad

affrontare e risolvere i problemi del comune di Naro