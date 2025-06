“È stato pubblicato il nuovo bando per la richiesta di borse di studio e altri benefici dell’ERSU Palermo, approvato all’unanimità lo scorso 27 maggio. Il bando presenta alcune importanti novità che rendono il diritto allo studio più accessibile per tanti studenti e studentesse siciliani”, dichiara Giovanna Billitteri, coordinatrice dell’UDU Palermo.

“Tra i cambiamenti più significativi – prosegue Billitteri – c’è finalmente l’inclusione degli studenti part-time, che potranno presentare domanda purché in possesso dei requisiti richiesti. Inoltre, per chi risiede nelle strutture più lontane dai poli universitari sono previsti piccoli bonus, e verrà rimborsata la quota pagata per i pasti nel periodo che precede l’assegnazione della borsa. Sono passi avanti concreti che rispondono ai bisogni di fasce di studenti spesso trascurate”.

A partire dal 5 giugno, sarà possibile presentare domanda per la borsa di studio.

“Abbiamo predisposto un servizio infopoint gratuito – spiega Irene Ferrara, consigliera di amministrazione dell’ERSU Palermo – per supportare tutte le studentesse e gli studenti nella compilazione della domanda. Quest’anno, grazie a un ampliamento delle soglie ISEE e ISPE, potrà accedere un numero maggiore di persone: la soglia ISEE è stata alzata a 22.750 euro, mentre quella ISPE a 52.000 euro”.

“Si tratta di un piccolo ma significativo passo in avanti – continua Ferrara – e come sindacato crediamo sia fondamentale accompagnarlo con azioni concrete. Per questo motivo offriamo un servizio di assistenza quotidiano online e, due volte a settimana, anche in presenza presso la cittadella universitaria. Siamo studenti come tutti gli altri, ma crediamo fermamente che il diritto allo studio vada difeso e sostenuto con atti di solidarietà quotidiana”.