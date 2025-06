Un 47enne è stato arrestato dalla polizia a Catania per lesioni personali aggravata e maltrattamenti in famiglia, reato quest’ultimo commesso anche nei confronti dei figli minorenni. Ad accusare l’uomo sono stati la moglie e un figlio 17enne. Quest’ultimo, ascoltato in audizione protetta disposta dalla Procura, ha ricostruito numerosi comportamenti vessatori tenuti dal padre ai danni della madre e dei fratelli, tanto che tutti e quattro i figli sono stati affidati a una casa famiglia e sottratti alla responsabilità di entrambi i genitori.

Un ‘faro’ della squadra mobile era stato acceso dopo che, nel settembre del 2024, la moglie era stata medicata per un braccio tumefatto, ma la donna aveva rinunciato a presentare denuncia. Due mesi dopo l’uomo è stato sottoposto ad ‘ammonimento’ da parte del questore. A marzo del 2025 la polizia è intervienuta dopo che alla vittima medicata in ospedale è stato diagnosticato “un trauma alla spalla destra con ematoma”, con prognosi di 10 giorni, perché colpita con un bastone in legno. Il pool fasce deboli della Procura, coordinato dall’aggiunto Sebastiano Ardita, hanno chiesto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata emessa dal gip ed eseguita dalla squadra mobile.