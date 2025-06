Sabato 7 giugno alle ore 17:00 le organizzazioni politiche e associative che in questi lunghi mesi hanno animato le piazze per denunciare il genocidio in corso a Gaza e chiedere il blocco immediato delle operazioni militari israeliane indicono un presidio a Piazza Verdi, in concomitanza con la manifestazione organizzata a Roma e a sostegno della comunità palestinese che ha espresso in un ampio documento indignazione e obiettivi politici immediati. Col presidio chiediamo:

• L’immediato cessate il fuoco

• il ritiro dell’esercito israeliano dai territori illegalmente occupati.

• Lo Stop al commercio di armi

• immediate sanzioni politiche ed economiche nei confronti dello stato di israele per la sistematica violazione del diritto internazionale

• La Sospensione di ogni accordo con chi commette crimini di Guerra

• La piena attuazione ai legittimi mandati di arresto nei confronti di Netanyahu emessi dalla Corte Penale Internazionale per ripetuti crimini di guerra

• L’attivazione immediata di corridoi umanitari

• La liberazione degli ostaggi e dei prigionieri politici detenuti nelle carceri israeliane

• Il riconoscimento dello Stato di Palestina

Ma soprattutto, a due giorni dalla scadenza del Memorandum d’Intesa militare Italia-Israele che consente la cooperazione industriale, addestramento e scambi di armamenti, chiediamo allo Stato italiano la disdetta immediata del memorandum. Le parole non bastano più. Chiediamo fatti concreti .

Palermo non si gira dall’altra parte. STOP al genocidio, STOP alle armi, STOP al Memorandum.

Siamo tutte promotrici e promotori, scrivere a: palermoperlapalestine@gmail.com

Elenco proponenti e aderenti in continuo aggiornamento:

Rifondazione Comunista Palermo

Sinistra Italiana Palermo

Sinistra delle Idee

ANPI Palermo

Cittadini in movimento

Arcigay Palermo

Associazione Moto Perpetuo Aderisce

Circolo Legambiente Mesogeo

Pride Palermo

Palestina nel Cuore

Aldo Penna

Mariella Pasinati

Elvira Rosa

Pietro Mineo