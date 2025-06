Il Presidente della ‘A.S.D. “Rette Parallele”, Irene Falsone, comunica alle famiglie residenti a Naro, con figli minori da 6 ai 16 anni e con ISEE fino a 12 mila euro con validità in corso, che è possibile presentare domanda per ricevere un Voucher per ogni minore, per la durata complessiva di 4 mesi, da utilizzare per l’iscrizione e la partecipazione alle attività sportive proposte dalla nostra Associazione in maniera totalmente gratuita.

Per maggiori informazioni contattare il numero 3341759552.