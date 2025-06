– Una violenta rissa ha scosso ieri sera il centro storico di Naro, quando una ventina di persone di origine romena, appartenenti a due diversi nuclei familiari, sono venute alle mani in piazza Padre Favara.

La situazione è degenerata rapidamente: dai primi scontri a mani nude si è passati all’uso di armi da taglio e mazze, trasformando il cuore della città in un teatro di violenza. Nel tafferuglio sono rimasti coinvolti anche minori e almeno cinque donne.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono accorse tutte le pattuglie disponibili dei carabinieri di Naro, supportate dai colleghi delle stazioni limitrofe per gestire l’emergenza.

Diversi feriti in ospedale

Le conseguenze della rissa si sono rivelate gravi: più persone hanno riportato ferite da arma da taglio e sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì.

Particolarmente critica la situazione di un ventunenne, che ha dovuto subire durante la notte un delicato intervento chirurgico. Il giovane si trova attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata, con la vita ancora in pericolo.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e le cause che hanno scatenato la violenta lite tra i due gruppi familiari.