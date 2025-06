Su iniziativa di CSQA Organo di Controllo designato dal Ministero per il Cioccolato di Modica IGP, è stato illustrato a tutte le imprese produttrici di cioccolato di Modica IGP, il nuovo Piano dei Controlli, approvato lo scorso 9 maggio dal Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari del MASAF.

I lavori sono stati aperti dal Direttore del Consorzio Nino Scivoletto, presente il Presidente Salvatore Peluso, che ha dato il benvenuto ai dirigenti CSQA e alle imprese presenti in particolare quelle in atto non associate. Il Direttore ha comunicato ai presenti che il Masaf con proprio decreto ha riconosciuto il Consorzio del Cioccolato di Modica IGP, conferendo allo stesso delle funzioni importanti in materia di tutela e promozione. In particolare, alle aziende è stato reso noto che le competenze in materia di approvazione delle confezioni , nonché l’autorizzazione per l’uso della denominazione nei prodotti trasformati spetta