Ha accusato un malore in strada, si è accasciato a terra ed è morto. E’ accaduto questa mattina lungo la via Francesco Crispi, nei pressi della Banca d’Italia ad Agrigento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare per il 63enne che, verosimilmente, è stato colto da un infarto.