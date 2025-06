riceviamo e pubblichiamo:

Gentile Redazione,

desidero sottoporre alla Vostra cortese attenzione un breve articolo per ringraziare pubblicamente l’Ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì e, in particolare, il reparto di Chirurgia, per l’assistenza ricevuta da una cittadina di Naro, ricoverata nei giorni scorsi.

La signora in questione, 50 anni, residente a Naro, è stata colpita da un forte malessere improvviso che si è poi rivelato essere un caso acuto di appendicite. Portata d’urgenza presso il nosocomio di Canicattì, è stata immediatamente presa in carico con professionalità e tempestività dal personale medico e infermieristico.

Grazie alla prontezza degli operatori, all’efficienza dell’intera equipe e alla qualità dell’intervento eseguito, la paziente è ora in ottime condizioni di salute e desidera esprimere tutta la sua più sincera gratitudine.

Con queste poche righe, la signora e la sua famiglia vogliono rendere onore al reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Canicattì, che si è distinto per competenza, umanità e straordinaria dedizione. Un esempio di sanità che funziona, che merita di essere raccontato.

La paziente: “Ci tengo a ringraziare personalmente tutta l’equipe; grazie a infermieri e medici. L’ospedale di Canicattì, c’è, funziona bene e va tutelato”

Si ringrazia anticipatamente per la disponibilità a dare spazio a una testimonianza positiva che, crediamo, possa essere incoraggiante per tutta la comunità.

Cordiali saluti.

Carmelo Porrello