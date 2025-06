Campobello pavesata festa per le celebrazioni in onore del Santo Patrono San Giovanni Battista. Oggi (Sabato 21 giugno) , alle ore 18, nella Chiesa Beata Maria Vergine dell’Immacolata, recita del Santo Rosario. Alle ore 18, 30, celebrazione della santa messa. A seguire, tutti nella centrale Piazza XX Settembre: alle ore 20,30, inaugurazione e apertura de “” La sagra degli antichi sapori”” in memoria del compianto Padre Calogero Montana, già arciprete della comunità campobellese. Sarà un momento di sollazzo e socializzazione. Domenica, solennità del Corpus Domini. Alle ore 9 e alle ore 9,30, rispettivamente, nella Chiesa Beata Maria vergine dell’Immacolata e nella chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes, saranno celebrate le sante messe. Con inizio alle ore 19, celebrazione eucaristica dell’Immacolata, a seguire la processione col Santissimo Sacramento. Il 24 giugno, si chiuderà il sipario sui festeggiamenti.

Giovanni Blanda