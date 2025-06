È in programma stasera, nella Torre Carlo V di Porto Empedocle, il secondo dei 10 eventi programmati per questa estate dal Galp Flag Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata, all’interno del Festival del Mare e del Gusto.

Ad esibirsi, a partire dalle 21, sarà l’armonicista e compositore Giuseppe Milici, che proporrà un progetto musicale in trio dal titolo “I Sud del mondo”, con Milici all’armonica con la voce di Anita Vitale e la fisarmonica di Roberto Gervasi.

Con questo progetto musicale Giuseppe Milici racconta le culture del Sud in musica, traendo spunto dalle colonne sonore che caratterizzano questi territori, rievocandone similitudini e differenze. Nasce così un intreccio culturale di due paesi, Brasile e Argentina, a confronto con la nostra Sicilia,.

Si parte dal tango per un viaggio che spinge verso altre terre, incontrando atmosfere e sonorità di altri “Sud” del mondo. Nel tango ci sono sentimenti, pene d’amore, esperienze nostalgiche di vita quotidiana che si dipanano tra le note fino a raggiungere le armonie siciliane, la bossa nova brasiliana e le stesse composizioni di Milici, che da anni racconta la Sicilia in giro per il mondo.

Il Festival del Mare e del Gusto nasce soprattutto con l’obiettivo di promuovere il pescato della fascia costiera compresa tra Campobello di Mazara e Porto Empedocle, e prevede un evento in ciascuno dei 10 comuni che compongono il Galp Flag. Il primo spettacolo, quello dello scorso 6 giugno nel parco archeologico di Selinunte, è stato Napoli e Jazz, con Danilo Rea e Peppe Servillo, seguito e applaudito dal numeroso pubblico presente.