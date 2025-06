“In una terra dove si registra un’escalation di violenza, dove i casi di corruzione sono all’ordine del giorno, dove la mafia allunga i suoi tentacoli su ogni attività economica, dove i fondi del Pnrr fanno gola a molti, dove l’eliminazione del reddito di cittadinanza ha nuovamente reso facile per la mafia assoldare i giovani, arriveranno solamente 82 poliziotti”. Lo denuncia il Silp Cgil Sicilia, con il segretario generale Marco Algeri. “A Palermo – dice – ne arriveranno ad esempio soltanto 3, una goccia nel mare a fronte delle tante criticità e della carenza di personale, nel capoluogo e in tutta la regione. Capita sovente – sottolinea il segretario del Silp – che, per garantire l’uscita della volante, i poliziotti debbano prolungare il proprio turno di lavoro”.

“A Mondello, rinomata e frequentatissima località balneare, – riferisce Algeri – la volante è garantita in maniera spesso discontinua proprio per le carenze di personale; carenze che si registrano anche in provincia di Agrigento soprattutto nei commissariati distaccati di Canicattì e Porto Empedocle. A Enna – non arriverà alcuna unità per rinforzare la polizia stradale sebbene questo ufficio vigili su importanti arterie e su un delicato e trafficato tratto autostradale. I rinforzi previsti per i commissariati di Piazza Armerina e Castelvetrano dovrebbero permettere, finalmente, di avere la Volante h24, ma sempre nelle stesse province permangono gravi carenze nei commissariati di Nicosia e di Leonforte e nel trapanese a Castellamare del Golfo e Mazara del Vallo.

Capita addirittura che, talvolta, la volante venga inviata da Trapani per effettuare interventi nei territori scoperti. A Messina giungeranno 23 poliziotti per rinforzare i Commissariati distaccati ma ci sono carenze di agenti anche negli Uffici investigativi e per coprire i delicati e numerosi servizi di ordine pubblico”. “A Catania, dove arriveranno soltanto 12 persone – prosegue – la situazione rispecchia quella di Messina con gli Uffici investigativi in difficoltà numerica.

In provincia di Caltanissetta – prosegue il segretario generale del Silp – problemi soprattutto al commissariato di Niscemi perché il personale delle Volanti è appena sufficiente e occorre gestire anche un delicato servizio di scorta a cui si aggiungono i numerosi servizi di ordine pubblico senza considerare la delicatissima gestione del Muos.

A Ragusa sono gravi le carenze alla sezione della Polstrada che non riesce a far uscire alcuna pattuglia”. “Nota positiva invece ad Avola e Pachino, nel siracusano, dove i rinforzi per i commissariati consentiranno il controllo del territorio nell’arco delle 24 ore” conclude.