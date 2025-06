Lunedì 23 giugno sarà presentata ufficialmente la nuova DMO “Le Vie del Rosmarino”, il soggetto di gestione turistica che unisce i comuni di Alcara Li Fusi e San Marco d’Alunzio, nel cuore dei Nebrodi, con l’obiettivo di promuovere una strategia integrata di sviluppo e accoglienza nel comprensorio delle Rocche del Crasto.

L’iniziativa nasce nell’ambito del Bando Borghi e si propone di valorizzare l’identità territoriale, le risorse naturali, il patrimonio culturale e produttivo dell’area, attraverso una regia condivisa e professionale.

Presentazione pubblica: lunedì 23 giugno 2025

Alcara Li Fusi – ore 10:30

Sede del Parco dei Nebrodi, Via Ugo Foscolo

San Marco d’Alunzio – ore 17:30

Auditorium Santa Maria dei Poveri

Durante i due incontri, aperti alla cittadinanza, alle imprese e ai soggetti del territorio, sarà illustrato il progetto della DMO, il modello dei Welcome Center e il piano operativo per l’attivazione dei primi servizi turistici integrati.

Interverranno rappresentanti delle istituzioni locali, operatori economici, esperti di marketing territoriale e i referenti della cooperativa Karasicilia, soggetto attuatore della DMO.

Un progetto per i borghi e per l’intero comprensorio

La DMO “Le Vie del Rosmarino” intende realizzare una rete stabile tra enti, imprese, operatori e comunità, capace di:

potenziare i servizi di accoglienza diffusa (info point, casette, presidi territoriali);

promuovere esperienze autentiche nei borghi e nei paesaggi dei Nebrodi;

rafforzare la filiera locale agroalimentare, artigiana e culturale;

attivare strumenti digitali di comunicazione, booking, narrazione e orientamento per il turista;

coordinare eventi e strategie di marketing condivise.

Le prime immagini istituzionali fornite dai due comuni saranno presentate durante gli eventi, come anteprima del futuro portale informativo e promozionale in fase di realizzazione.

“Con questa iniziativa – afferma Salvatore Scalisi, presidente della cooperativa KaraSicilia – avviamo un percorso concreto di collaborazione tra pubblico e privato per costruire un’identità turistica credibile, coerente e sostenibile per i Nebrodi. I borghi di Alcara Li Fusi e San Marco d’Alunzio rappresentano due eccellenze naturali e culturali su cui fondare un modello replicabile in tutto il territorio delle Rocche del Crasto.”

Gli incontri sono pubblici e aperti alla cittadinanza, agli operatori economici e ai soggetti attivi nel campo del turismo, dell’accoglienza e dello sviluppo locale.

Il Muzzuni: la radice identitaria di Alcara Li Fusi

Nel contesto delle attività promosse dalla DMO, sarà valorizzata anche la Festa del Muzzuni, una delle più antiche celebrazioni popolari siciliane, che si svolge ad Alcara Li Fusi ogni 24 giugno, in occasione di San Giovanni Battista. La festa, legata a riti arcaici di fertilità e rinascita, prevede l’esposizione di brocche decorate con piante aromatiche, tessuti preziosi e simboli femminili.

Si tratta di un patrimonio immateriale unico nel suo genere, che diventerà elemento distintivo della narrazione identitaria e turistica di Alcara all’interno della DMO, con la possibilità di sviluppare percorsi esperienziali e format culturali legati al turismo delle tradizioni.