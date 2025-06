Fari accesi verso l’approvazione del Bilancio comunale. L’Esecutivo Terrana ha approvato lo schema di Bilancio di previsione finanziario con relativi allegati. “” Il servizio finanziario adotterà ogni misura utile per monitorare la gestione finanziaria – secondo la civica amministrazione -, finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio””.

Saranno individuati gli “”stanziamenti di spesa che potranno essere impegnati solo a seguito della effettiva e formale determinazione delle risorse””.

Il Comune, inoltre, provvederà ad approvare apposita e sfecifica variazione di bilancio in caso di riduzione e ridefinizione delle risorse previste.

Il provvedimento adottato da atto che per l’esercizio finanziario 2025 la deliberazione si traduce, altresì, nella verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. L’iter si completerà con l’approvazione definitiva del Consiglio comunale dello strumento finanziario, mercoledì (25 giugno), alle ore 18, presso la sala consiliare del municipio. In agenda 3 argomenti, tra cui l’approvazione del bilancio di previsione finanziario con gli allegati obbligatori e ed eventuali, nonché la verifica qualitativa e quantitativa delle aree e fabbricati da destinarsi alle residenze, alle attività produttive e terziarie.

Giovanni Blanda