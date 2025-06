Agenti di polizia hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal gip di Caltanissetta, su richiesta della locale procura, nei confronti di 11 persone indagate per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Per quattro di loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per due gli arresti domiciliari, tre sono stati sottoposti al divieto di dimora nei comuni di Caltanissetta e Canicattì e due all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’indagine trae origine dalle informazioni e dai servizi svolti sul territorio dalla squadra mobile su un giro di spaccio di cocaina, hashish e marijuana nel capoluogo e nella vicina San Cataldo.

La droga veniva acquistata a Catania da fornitori etnei, tra i destinatati dal provvedimento cautelare, e in alcune circostanze, per fare fronte alla notevole richiesta, anche a Canicattì e Serradifalco. Durante l’attività coordinata dalla Procura sono stati effettuati anche due arresti in flagranza del reato e sequestrati 75 grammi di cocaina e 140 di hashish. Le indagini, sviluppate in un arco temporale compreso tra i mesi di marzo e ottobre 2024, hanno altresì permesso di segnalare alla locale Prefettura svariati assuntori.