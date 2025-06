Dall’amministrazione Dalacchi magia pura: applica le leggi abrogate e

disapplica le leggi vigenti. Mentre la sconsolata e umiliata Naro grida:

Naresi! Naresi! A quali mani mi avete consegnata! Povera me!

Una gestione del tutto innovativa è stata sperimentata

dall’amministrazione Dalacchi per far uscire il comune di Naro dal dissesto

finanziario da dove si trova immerso da oltre cinque anni: applicare le leggi

abrogate e disapplicare quelle vigenti!.

Roba da non crederci e rimanere esterrefatti. Ma, invece, è tutto vero: una

triste e deprimente realtà. Da qualche giorno si trovano pubblicate all’Albo

pretorio online del comune di Naro due determine, la n. 41 e 42 del 10

giugno 2025, con le quali l’amministrazione ha affidato a due ditte i servizi

di assistenza di due applicativi Software per supporto nel settore tributi e

per la predisposizione delle buste paga.

Niente di strano se non fosse che le disposizioni di legge in base alle quali

sono stati affidati i servizi sono abrogate da diversi anni e non sono più in

vigore, mentre altre leggi citate non trovano applicazione nella Regione

Siciliana.

I due provvedimenti, infatti, fanno entrambi riferimento alle disposizioni

del vecchio codice degli appalti (decreto legislativo n.50/2016), che è stato

abrogato e sostituito dal decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023, che

introduce la nuova disciplina degli appalti, nonché alla legge 241/1990 che

non trova applicazione nella Regione Siciliana, la quale ha approvato in

materia di procedimenti amministrativi una propria legge, che prevede una

specifica disposizione per i conflitti di interesse (l.r. 7/2019 – art.6).

D’altra parte, gli atti di affidamento diretto ignorano del tutto la normativa

sugli appalti sotto soglia vigente nella Regione Siciliana (legge regionale

12/2011), che viene completamente disapplicata dall’amministrazione

Dalacchi, che impone ai comuni di attingere per la scelta degli operatori

economici all’Albo unico regionale istituito dall’articolo 12 della stessa

legge regionale, pena l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative.

Un colpo magistrale di straordinaria stregoneria dell’Amministrazione

Dalacchi da fare impallidire perfino il più prestigioso illusionista e il più

magico dei prestigiatori.

Il tutto succede nell’inconsapevole indifferenza e nell’immobilismo

confuso del Sindaco, del tutto estraneo al complesso mondo degli enti

locali, degli assessori comunali e di quei consiglieri comunali che sono

rimasti a sostenere l’amministrazione Dalacchi i quali dovrebbero

sovrintendere, possedendone le competenze, alla gestione dell’Ente ed

evitare simili incresciosi strafalcioni.

Ma, la malconcia frittata è stata fatta! C’è da capire adesso come il Sindaco

Dalacchi intende porre rimedio a questa patata bollente, che gli si è

rotolata, come un fulmine a ciel sereno, sulla scrivania, ed evitare il danno

erariale derivante dall’illegittimità dei contratti sottoscritti con le ditte

aggiudicatarie.

Un’imbarazzante e sgradevole figuraccia che non ha precedenti nella storia

del comune di Naro, che ridicolizza gli attuali amministratori e, purtroppo,

mortifica l’intera Comunità di Naro di fronte al mondo intero, creando un

notevole danno all’immagine del Paese. Una nave senza nocchiero in gran

tempesta!

Questa penosa vicenda mette a nudo l’incapacità degli attuali

amministratori del comune di Naro che hanno dimostrato, ancora una

volta, di non avere nessuna attitudine a svolgere il compito per il quale

sono stati eletti.

Un fatto di una gravità inaudita che dovrebbe scuotere e tumultuare le

coscienze degli stessi amministratori, i quali se volessero realmente bene

alla città di Naro, come lor signori dicono a parole, di fronte a questo

umiliante e sconcio spettacolo, dovrebbero trarne in religioso silenzio le

conseguenze, per rispetto nei confronti dei cittadini che, del tutto ignari

della loro incapacità, li hanno, in buona fede, votati.

Un disastro annunciato, quando nel corso della trascorsa campagna

elettorale qualcuno affermava che Naro aveva bisogno di amministratori

veri e non di apprendisti amministratori. I fatti di oggi dimostrano che non

sono capaci di essere neanche degli apprendisti stregoni.

I consiglieri di opposizione sull’incresciosa vicenda hanno presentato ieri

sera in Consiglio comunale un’interrogazione al Sindaco, informando del

caso anche la Prefettura di Agrigento e il Dipartimento regionale delle

autonomie locali.

Naro, anzicché uscire dal dissesto finanziario, con la gestione Dalacchi

sprofonda, giorno dopo giorno, sempre più giù, nel baratro più profondo,

per mano del suo amato prestigiatore.

Alla sconsolata ed umiliata città di Naro non resta altro che gridare a

squarciagola: Naresi! Naresi! A quali mani mi avete consegnata! Povera Me!