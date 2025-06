Desidero effettuare alcune precisazioni in ordine a notizie apparse sui social media che hanno determinato grande allarme nella popolazione, relative un presunto incendio che avrebbe interessato, nella giornata odierna, il presidio ospedaliero della nostra Città.

Mi sono recato presso il nostro nosocomio ed ho parlato con il Primario del Pronto Soccorso per essere notiziato sull’accaduto.

In tale circostanza ho appreso che ha preso fuoco un pannello posto nei locali della farmacia ospedaliera e che le fiamme, circoscritte a tali locali, sono state immediatamente spente grazie al celere intervento di un addetto della squadra antincendio del presidio e di un infermiere della farmacia, tanto che Vigili del Fuoco intervenuti hanno preso atto che l’incendio era già stato domato.

Le fiamme, dunque, non hanno causato alcun danno agli altri locali del presidio ospedaliero, tanto meno a quelli del nuovo Pronto Soccorso, che saranno presto consegnati alla comunità.

Nel ricordare che la diffusione di notizie non verificate può creare inutili allarmismi nella popolazione, invito alla massima responsabilità nell’utilizzo dei social media.

Vincenzo Corbo