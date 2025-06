Un trentaduenne immigrato residente ad Agrigento è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe minacciato e picchiato la compagna al culmine di una lite avvenuta in un appartamento nel centro storico della Città dei templi.

Provvidenziale l’intervento dei carabinieri della locale Compagnia che, dopo aver raccolto la segnalazione, si sono portati sul posto. I militari dell’Arma hanno riportato la calma, bloccato e identificato l’uomo. La ragazza, una trentaseienne, è stata invece allontanata dall’abitazione e sistemata in una struttura “protetta” in seguito all’attivazione del “codice rosso”, l’iter che mira a tutelare le donne vittime di violenza.