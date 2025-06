E’ tutto pronto per la stagione 2025 del Teatro dell’Efebo, iniziativa del Libero Consorzio Comunale di Agrigento che per il secondo anno nella Rassegna del Teatro Classico e del Mito propone sei spettacoli di altissimo livello e con regie e protagonisti di sicuro richiamo. Si inizia sabato prossimo, 5 luglio, alle ore 21:00, con “Le Baccanti di Euripide”, per la regia di Daniele Salvo, un progetto di grande impatto scenico e artistico che presta particolare attenzione alla dimensione rituale, simbolica e drammatica del Teatro. Lo spettacolo, dopo l’esibizione del 5 luglio alla cavea del Giardino Botanico, si sposterà a Cipro per rappresentare l’Italia all’International Festival of Ancient Greek Drama.

I biglietti sono disponibili già da qualche giorno ad un prezzo inferiore a quello della scorsa stagione, ovvero 20 euro per la poltronissima, 18 euro per la poltrona e 15 per la platea, ai quali vanno aggiunti 2 euro per diritti di prevendita. E’ possibile anche acquistare gli abbonamenti, validi per tutti e sei gli spettacoli, al prezzo più conveniente di 100 euro per la poltronissima, 80 per la poltrona e 75 per la platea, ai quali andranno aggiunti 5 euro di diritti di prevendita

I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati direttamente su www.giardinoefebo.it o al Box Office di Via Imera, tel. 20500.