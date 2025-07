Operazione antimafia e antidroga stanotte ad Agrigento e alcuni comuni limitrofi come Porto Empedocle, con 14 fermi disposti dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo (pubblici ministeri Camilleri, Righi, Bettiol e De Montis) ed eseguiti dai carabinieri del Reparto operativo di Agrigento guidati dal colonnello Vincenzo Bulla.

Le accuse mosse agli indagati, molti dei q1uali hanno ricevuto in carcere il provvedimento restrittivo, vanno dal traffico e spaccio di droga ad estorsione, attentati, danneggiamenti. In pratica si ha una prosecuzione delle inchieste che nel dicembre e gennaio scorsi hanno portato in carcere gli affiliati ai clan mafiosi di Villaseta e Porto Empedoclee.