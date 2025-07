Un importante traguardo per il nostro territorio: è arrivato il decreto che autorizza e finanzia la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria nel Vallone Favara (c.da crocca), una delle aree idraulicamente più sensibili del nostro Comune.

Il provvedimento, atteso da tempo e sollecitato più volte negli scorsi mesi, rappresenta una risposta concreta alla necessità di prevenzione del rischio idrogeologico e di tutela dell’incolumità dei cittadini. Il Vallone Favara, infatti, da tempo necessita di interventi urgenti per la messa in sicurezza e la corretta regimentazione delle acque piovane, soprattutto in vista dei sempre più frequenti eventi meteorologici estremi.

Come Segretario del Partito Democratico di Favara, esprimo grande soddisfazione per questo risultato, frutto di un lavoro corale e sinergico tra istituzioni e tecnici. Un ringraziamento doveroso va ai dipendenti dell’Autorità di Bacino, che con grande professionalità e senso del dovere hanno accompagnato l’iter tecnico-amministrativo del decreto, nonché ai dipendenti del Comune di Favara, che hanno collaborato con impegno per la definizione del progetto e la predisposizione della documentazione necessaria.

Questo decreto non è solo un atto formale, ma il simbolo di una volontà concreta di prendersi cura del nostro territorio, di proteggerlo e valorizzarlo. È il segno che, quando le energie si uniscono con spirito di servizio e competenza, i risultati arrivano.

Il Partito Democratico continuerà a dare il suo contributo affinché gli interventi previsti siano realizzati nei tempi giusti e con la qualità che i cittadini di Favara meritano. La salvaguardia del territorio è una priorità che non può più attendere.

Salvatore Bellavia

Segretario Comunale – Partito Democratico Favara