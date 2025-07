Nella giornata odierna, l’assessore comunale Calogero Licata ha rassegnato le proprie dimissioni dalle deleghe all’Agricoltura, al Verde Pubblico,Decoro Urbano e al Randagismo. Una decisione dettata da motivazioni strettamente personali, non riconducibili ad alcuna dinamica o divergenza politica, che testimonia, ancora una volta, il profondo senso di responsabilità verso la comunità di Naro.

Licata continuerà a svolgere il proprio ruolo all’interno del Consiglio comunale nelle fila del Partito Democratico, dove ha sempre operato con equilibrio, impegno e spirito costruttivo.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico, composto dall’assessore Argirò e dalla consigliera Ginevra Fabbrica, accoglie con rispetto e gratitudine la scelta dell’assessore Licata, riconoscendone la coerenza e l’alto valore istituzionale. In una fase politica dove spesso prevale la logica della permanenza ad ogni costo, il suo gesto rappresenta un esempio raro di generosità civica e di consapevole distacco dal potere.

Nel corso del suo mandato, Calogero Licata si è distinto per la dedizione e l’efficacia con cui ha affrontato deleghe particolarmente complesse. Si ricorda, tra le molte azioni portate avanti, il costante impegno contro il fenomeno del randagismo, la promozione del dialogo con il mondo agricolo e la stesura del bando per le stradelle interpoderali, risultato di una visione concreta e lungimirante del territorio.

Importante anche il contributo alla tutela e valorizzazione del verde pubblico, culminato nella firma della convenzione con l’Esa, segno tangibile della volontà di proteggere il patrimonio ambientale della nostra comunità.

Il gruppo consiliare del partito democratico di Naro rinnova il proprio impegno all’interno della maggioranza e conferma il pieno e convinto sostegno all’amministrazione guidata dal sindaco Milco Dalacchi, proseguendo il lavoro quotidiano al servizio dei cittadini e dello sviluppo della nostra città.

La consigliera comunale Ginevra Fabbrica e l’assessore Giuseppe Argirò:

“Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento all’assessore Lillo Licata, che ha rassegnato le proprie dimissioni in un momento complesso per la nostra amministrazione.

Al di là del suo ruolo istituzionale, Lillo Licata è sempre stato una figura attiva e presente nella vita della nostra comunità. Anche prima dell’incarico assessorile, si è distinto per il suo impegno costante e disinteressato, intestandosi battaglie importanti per il bene collettivo, con determinazione, spirito critico e senso civico.

Oggi più che mai, in un passaggio delicato per il nostro paese, il suo modo di operare rappresenta un esempio da cui tutti, a prescindere dalle appartenenze, dovremmo trarre ispirazione.

In un tempo in cui spesso prevalgono l’indifferenza o la convenienza, il suo stile, fatto di impegno silenzioso, coerenza e amore per la comunità, dovrebbe essere un punto di riferimento per tutti noi.

A lui va la nostra stima e il nostro ringraziamento sincero, nella consapevolezza che continuerà, con lo stesso spirito, a essere una risorsa preziosa per il nostro paese”.

Il Consigliere Lillo Licata: “Sono onorato di avere servito come Assessore la mia Città in questi tredici mesi e continuerò a farlo unitamente al gruppo Consiliare del Partito Democratico come Consigliere Comunale perché Naro merita rispetto!”