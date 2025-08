Il bilancio è pesantissimo: due morti, 6 feriti e una coppia di Mirabella Imbaccari rimasta miracolosamente illesa. Otto, quindi, le persone in totale coinvolte in un sinistro che ha impegnato sino a notte i soccorritori. A perdere tragicamente la vita Giuseppe Ruscica e la figlia Martina, rispettivamente di 71 e 33 anni di Comiso. Assieme a loro, a bordo di una Hyundai Tucson, finita rovinosamente in una scarpata, viaggiava anche la moglie del Ruscica che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e poi elitrasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania dove versa in gravi condizioni.

Cinque i veicoli coinvolti: due autoarticolati, una Range Rover Evoque, una Kia Sportage (due illesi) e la Hyundai Tucson finita in un canale dove viaggiavano le due vittime, estratte dai Vigili del fuoco di Caltagirone e Palagonia. Il conducente della Range Rover è stato soccorso dal personale medico dell’elisoccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e trasferito anch’egli al Cannizzaro. Gli altri feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 delle postazioni di Caltagirone e delle due ambulanze medicalizzate del 118 di Grammichele e Mineo e affidati alle cure del primario Nuccia Prumeri che, vista la gravità della situazione, è rientrata in servizio. I pazienti sono stati presi in carico dal medico chirurgo Pasquale Di Marco. Tra i feriti anche un bambino di 8 anni, che viaggiava assieme al padre a bordo della Range Rover: ha riportato ferite e una frattura, la cui prognosi è di 30 giorni. La mamma del piccolo, una donna di circa 40 anni, è stata sottoposta a un intervento chirurgico, sempre al Gravina e le sue condizioni non sarebbero gravi. Prognosi di 15 giorni per uno dei conducenti dei due autoarticolati, mentre l’altro è rimasto illeso, come la coppia di Mirabella che viaggiava sulla terza auto coinvolta.

I soccorsi sono stati attivati dal comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Caltagirone, il cap. Laura Piccirillo. Sul posto il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, dott. Alberto Santisi, che coordinato le indagini. I primi rilievi sono stati effettuati dal comandante del Nucleo radiomobile della Compagnia carabinieri, il luogotenente Giovanni Di Gregorio e dal comandante della polizia locale di Caltagirone, il col. Domenico Martino.