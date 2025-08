L’ On. Rosellina Marchetta, deputato segretario all’Assemblea Regionale Siciliana, ha inviato una nota all’Assessore Regionale all’Agricoltura per chiedere informazioni sulle scelte relative al contratto integrativo agricolo e forestale e richiedere maggiore attenzione per tutelare i lavoratori del settore. La recente modifica al contratto dei lavoratori del settore, introduce la stagionalità obbligatoria e costituisce un potenziale rischio per la tutela del nostro patrimonio naturale.

“Chiedo all’Assessore Regionale all’Agricoltura – dichiara l’on. Marchetta – di adottare ogni iniziativa necessaria finalizzata a garantire, così come accaduto fino ad oggi, il massimo impegno in termini di prevenzione degli incendi, manutenzione idrogeologica nonché per la gestione delle emergenze”.

La nuova norma impone un periodo di inattività obbligatorio di due mesi e pone in essere alcune importanti riflessioni sia in termini di impatto sulla continuità del lavoro che sul reddito di tante famiglie, con implicazioni anche di tipo socio-economico, senza tralasciare i possibili rischi per la tutela del territorio e per la salvaguardia ambientale.

“L’importanza della presenza e del servizio che rendono gli operatori del settore – conclude la Parlamentare – diventa cruciale in certi periodi dell’anno e nei territori più esposti a certi fenomeni. La continuità contrattuale rappresenta un valore per la nostra isola”.