

Adunanza, in seduta ordinaria, a Campobello di Licata, del Consiglio comunale. L’assise si è celebrata presso il Palazzo di Città, Sala ‘’Giudici Saetta e Livatino””.

All’ordine del giorno, oltre la nomina degli scrutatori dell’adunanza, la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. E’ approvato il riequilibrio del bilancio di previsione e il rendiconto di gestione dello scorso anno con la relazione illustrativa, compresi venti allegati inseriti. Il documento è stato trasmesso alla Procura regionale presso la Corte dei Conti. Il civico consesso è stato convocato dal presidente Angelo Gianluigi Intorre.

giovanni blanda