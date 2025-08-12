Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con il suo primo inedito Oltre il cielo – scritto interamente da lui e prodotto da Armando Cacciato (Circuiti Sonori) con gli arrangiamenti di Pierangelo Carvello (Jacaranda Studios) – il giovane talento agrigentino Daniel Cacciatore si prepara a vivere un agosto ricco di appuntamenti dal vivo.

A soli 14 anni, Daniel ha già conquistato pubblico e critica con la sua voce e la sua naturale capacità interpretativa, portando sul palco non solo un brano che parla di sogni, libertà e amore, ma anche la sua storia di giovane artista determinato.

CALENDARIO EVENTI LIVE

• 17 agosto – Ospite al Teatro Punta Bianca

• 20 agosto – Ospite alla Festa Patronale Maria Santissima delle Grazie, Giardina Gallotti

• 24 agosto – In gara con Oltre il cielo al Baby Go Talent, San Giovanni Gemini

• 25 agosto – Ospite del Comune di Alessandria della Rocca

Con la freschezza e la passione che lo contraddistinguono, Daniel porterà sul palco l’energia positiva e il messaggio di speranza che “Oltre il cielo” racchiude, confermando il sostegno di Circuiti Sonori ai giovani talenti emergenti.

🎧 Oltre il cielo è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

📲 Link: https://li.sten.to/oltreilcielo ß Ascolta qui!