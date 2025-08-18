In data odierna il Sindaco Terrana ha postato un video messaggio nella pagina di Alleanza Civica relativo al caro-Tari di Campobello tentando il gioco delle 3 carte. Ci comunica che il conferimento dei rifiuti non avverrà più nella discarica di Enna ma, grazie all’intervento dell’On. Giusy Savarino, si farà in quella di Gela con un risparmio su questa voce di spesa. Omette di comunicarci il Sindaco che questo risparmio ci sarebbe stato anche se già oggi disporremmo della società in-house. Strumentalizza inoltre le accuse che gli provengono da più parti riguardo all’aumento della Tari 2025 in quanto tale bolletta è riferita al servizio del 2023: il Comitato contro il caro-Tari non accusa il Sindaco di colpe che provengono dal passato ma di non essere stato coerente rispetto alla promessa fatta in campagna elettorale ovvero di non rifare il bando e andare in house da soli o insieme al Comune di Ravanusa.

Dopo l’odierno video messaggio del Sindaco, la situazione è la seguente:

– il risparmio (per un importo non quantificato per singola famiglia) sul conferimento ci sarebbe stato anche se oggi fossimo in house;

– domanda ancora priva di risposta: considerato che tecnicamente e giuridicamente andare in house è possibile, con enormi risparmi per le famiglie, intende il Sindaco percorrere questa strada come promesso in campagna elettorale o intende rimangiarsi tutto e andare di nuovo a bando?

– e cosa intende fare per tutelare i cittadini che pagano (38%) e contro i furbetti che non pagano (62%)?

Finiamola con le distrazioni di massa con argomenti non pertinenti rispetto al fulcro del problema.

Salvatore Bella

Comitato contro caro Tari