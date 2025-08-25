La magistratura agrigentina ha concluso un’importante indagine che ha portato alla luce un consolidato meccanismo fraudolento tra i dipendenti dell’ente locale. L’inchiesta ha rivelato come diversi lavoratori pubblici abbiano messo in atto strategie per eludere i controlli di presenza, utilizzando modalità che consentivano di risultare regolarmente in servizio pur essendo impegnati in attività estranee al lavoro.

Il sistema prevedeva lo scambio reciproco di dispositivi di riconoscimento, permettendo ai coinvolti di coprire le proprie assenze e dedicarsi a commissioni personali durante l’orario lavorativo. Le forze dell’ordine hanno documentato il fenomeno attraverso attività investigative mirate, che hanno evidenziato la portata sistematica delle irregolarità.

Tra i soggetti coinvolti figurano dipendenti di diverse qualifiche professionali dell’amministrazione pubblica, tutti ora sotto procedimento giudiziario per le ipotesi di reato configurate dagli inquirenti. L’operazione investigativa si è sviluppata nell’arco di diversi anni, culminando con l’acquisizione della documentazione necessaria a supportare l’impianto accusatorio.

Il caso rappresenta l’ennesimo episodio di cattiva gestione delle risorse pubbliche e mancanza di controlli efficaci negli enti locali, evidenziando la necessità di sistemi di monitoraggio più rigorosi per prevenire simili comportamenti