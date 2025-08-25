Il Vicario generale, don Giuseppe Cumbo, comunica che, l’Arcivescovo Alessandro Damiano, ha provveduto alle seguenti nomine che, come quelle già rese note lo scorso 6 agosto, entreranno in vigore nel mese di settembre.
Ecco le nomine:
Don Alessio Caruana, parroco delle parrocchie Santa Croce – B.M.V. della Catena in unità pastorale con la parrocchia San Lorenzo (Monserrato) di Agrigento; Don Matteo Mantisi, parroco della parrocchia San Lorenzo (Monserrato) in unità pastorale con le parrocchie Santa Croce – B.M.V. della Catena di Agrigento; Don Salvatore Piazza, vice parroco della parrocchia B.M.V. del Carmelo di Sciacca; Don Ignazio Puccio parroco della parrocchia San Calogero di Favara; Don Calogero Putrone — mantenendo il servizio di vice presidente dell’I.D.S.C. — segretario dell’Arcivescovo; Don Vincenzo Sazio— mantenendo il servizio di direttore dell’ufficio I.R.C. e Pastorale Scolastica — direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano; Don Marco Scirica, vice rettore, animatore della Comunità Propedeutica del Seminario Arcivescovile, responsabile del servizio diocesano di pastorale vocazionale; Don Giovanni Scordino, parroco delle parrocchie San Giuseppe – San Giacomo di Agrigento; Don Francesco Traina, vice parroco della parrocchia Santa Oliva di Raffadali; Don Gioacchino Atanasio Vassallo, parroco delle parrocchie Santa Maria La Vetere – San Paolo di Licata.
Don Giuseppe Cumbo invita la comunità diocesana, “a sostenere con la preghiera le comunità e i presbiteri interessati. Grati a Dio che continua a prendersi cura del suo popolo, guardiamo a Maria, immagine della Chiesa pronta ad ascoltare e a mettersi a servizio dei fratelli, per essere discepoli fedeli del Signore.”