«Ringrazio il ministro Adolfo Urso oggi in visita a Lampedusa e il governo guidato da Giorgia Meloni per l’attenzione concreta dimostrata verso le pelagie. Con uni stanziamento mai visto prima di 45 milioni di euro saranno finanziati interventi fondamentali: il rifacimento delle strade, l’ammodernamento del depuratore, il potenziamento del sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le opere per la gestione delle attività portuali. Si tratta di opere attese da decenni che finalmente vedono la luce», dichiara l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino.

«Lampedusa – prosegue l’assessore – da problema nazionale ed europeo sta diventando un esempio di buon governo, grazie a una gestione efficace dell’immigrazione e al rilancio della sua vocazione turistica. Anche il governo Schifani è costantemente vicino a Lampedusa e Linosa con atti concreti, la dimostrazione che con il lavoro di squadra tra governo nazionale, Regione e amministrazioni locali si possono superare vecchi ritardi e dare nuove prospettive di sviluppo e sostenibilità a un’isola che rappresenta un patrimonio non solo siciliano ma dell’Italia intera».

«Come Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente continueremo a fare la nostra parte – conclude Savarino – per sostenere i Comuni e i cittadini di Lampedusa e delle isole minori, in sinergia col governo Meloni per la tutela e la valorizzazione del territorio».